Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Якщо президент США запросить мене з конструктивним діалогом, я приїду – Зеленський

 

Президент України Володимир Зеленський приїде до Сполучених Штатів, якщо президент США запросить його з конструктивним діалогом для вирішення реальних проблем.

"Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. А вже якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду", - сказав Зеленський під час спілкування зі британськими ЗМІ у неділю.

"Через повагу до Америки, до американського народу, і до президента, і до двох партій, до Сполучених Штатів в цілому", - додав голова української держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на 28.02.25, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на 28.02.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес