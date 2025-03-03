Якщо президент США запросить мене з конструктивним діалогом, я приїду – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський приїде до Сполучених Штатів, якщо президент США запросить його з конструктивним діалогом для вирішення реальних проблем.

"Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. А вже якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду", - сказав Зеленський під час спілкування зі британськими ЗМІ у неділю.

"Через повагу до Америки, до американського народу, і до президента, і до двох партій, до Сполучених Штатів в цілому", - додав голова української держави.