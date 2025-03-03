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АНАЛІТИКА

Джерело: саміт у Лондоні визначив підтримку ЗСУ "першим рівнем" гарантій безпеки України

 

За результатами саміту лідерів держав у Лондоні щодо України 2 березня, була ухвалена попередня домовленість про те, що першим рівнем гарантій безпеки Україні має стати підтримка і посилення збройних сил України, а додаткові гарантії безпеки мають розроблятися разом зі Сполученими Штатами.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив обізнаний з перебігом перемовин високопосадовець ЄС.

Європейський посадовець підкреслив, що стратегія подальшого посилення ЗСУ, а також концепція "мир через силу", яка має на увазі збільшення підтримки України та додатковий тиск на Росію, отримала на перемовинах у Лондоні широку підтримку.

"Була досягнута домовленість про те, що можливе встановлення миру має забезпечити суверенітет і безпеку України. Більш того, враховуючи минулу поведінку Росії, мир має бути захищений гарантіями безпеки. Першим рівнем цих гарантій безпеки будуть українські збройні сили, які необхідно продовжувати підтримувати", - повідомив посадовець ЄС.

Він додав, що була досягнута "тверда згода" про те, що майбутні європейські внески в додаткові гарантії безпеки "повинні розроблятися пліч-о-пліч зі США".

Посадовець повідомив, що серед лідерів держав та організацій, які брали участь у саміті, мала місце широка підтримка стратегії "миру через силу", яка передбачає посилення підтримки України та додатковий тиск на Росію.

Лідери наголосили на "важливості продовження тісної співпраці зі США, зокрема в контексті НАТО, для забезпечення того, щоб будь-яке припинення вогню стало кроком до справедливого і тривалого миру", повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Як повідомлялося раніше, 18 світових лідерів (очільники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Канади, Польщі, Чехії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Румунії та України, міністр закордонних справ Туреччини, президенти Єврокомісії та Європейської Ради та генсек НАТО), зібралися в Ланкастер-хаусі в центрі Лондона на запрошення прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, де обговорили план мирного врегулювання в Україні.

Після саміту очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту, які перетворять її на своєрідного "сталевого дикобраза".

Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".
 

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