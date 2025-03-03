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Фон дер Ляєн: треба перетворити Україну на «сталевого дикобраза», неперетравного для ворогів
07:48 03.03.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту, які перетворять її на своєрідного "сталевого дикобраза".
Про це вона сказала після саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн заявила про потребу широких гарантій безпеки для України.
"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками", - сказала вона.
"Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою", - заявила президентка Єврокомісія.
Другим елементом обговорень у Лондоні, за її словами, стала термінова потреба переозброєння Європи.
"Ми справді повинні зробити значні кроки", - сказала фон дер Ляєн.
"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", - заявила вона.
Очікується, що голова Єврокомісії представить новий план 6 березня, в день екстреного саміту ЄС в Брюсселі, з метою різкого збільшення витрат на оборону в усіх 27 країнах-членах. За її словами, план складатиметься з трьох стовпів: послаблення фіскальних правил для забезпечення більшого державного фінансування, мобілізація спільних грошей ЄС і розширення участі Європейського інвестиційного банку.
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