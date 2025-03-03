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Литва виділила 20 млн євро на закупівлю в Україні зброї для ЗСУ
07:10 03.03.2025 |
Литва продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, та збирається придбати озброєння для ЗСУ на щонайменше 20 мільйонів євро. Офіційний Вільнюс тут діятиме за принципом "закуповувати в України для України".
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Литви.
У литовському оборонному відомстві зазначили, що стратегічна домовленість, досягнута під час зустрічі у Києві глав держав Литви та України Гітанаса Науседи та Володимира Зеленського, щодо розвитку української оборонної промисловості в Литві "рухається вперед".
Між країнами наразі були досягнуті попередні домовленості про "виробництво систем стратегічної зброї в Литві у співпраці з Україною".
Це було погоджено на зустрічі міністра національної оборони Литви Довіле Шакалієне, старшого радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна та міністра стратегічної промисловості України Германа Сметаніна.
В Міноборони Литви зазначили, що українська оборонна промисловість має "неймовірний потенціал", щоб стати гравцем світового рівня завдяки високому рівню досвіду, зокрема бойовому, мотивації та компетентності інженерів, а також "орієнтованому на майбутнє мисленню ключових осіб, які приймають рішення в галузі".
"Литва продовжить інвестувати в українську ОПК, закуповуючи в України для України. На це вже виділено 20 мільйонів. євро, сума продовжуватиме зростати. Проте ми прагнемо до ще тіснішої співпраці - розвитку спільного литовсько-українського виробництва зброї як у Литві, так і в Україні", - заявила Шакалієне.
Також литовське відомство "з міркувань безпеки" не розкрило конкретні типи зброї, на які поширюється угода.
В Міноборони країни додали, що найближчим часом у Литві відбудуться спільні зустрічі представників обох держав, на яких обговорюватимуться деталі виконання угоди.
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