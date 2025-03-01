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Св. Франциск Асізський
Рютте: Зеленському потрібно відновити стосунки з Трампом
21:59 01.03.2025 |
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте вважає, що президенту України Володимиру Зеленському слід відновити відносини з президентом США Дональдом Трампом після їхньої словесної перепалки в Білому домі.
"Важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої стосунки з американським президентом і з вищим американським керівництвом", - сказав Рютте в інтерв'ю BBC у суботу, 1 березня.
Він назвав суперечку в Овальному кабінеті Білого дому під час візиту Зеленського до Вашингтона "прикрою".
За його словами, відтоді він двічі розмовляв з Зеленським. При цьому генсек НАТО наголосив, що, на його переконання, Україна та її партнери повинні "поважати те, що президент Трамп уже зробив для України".
Дуда закликав Україну шукати порозуміння зі США
Про необхідність пошуку українською владою порозуміння з американською адміністрацією висловився у суботу також президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Reuters.
За його словами, він не бачить у світі іншої сили, крім США, яка могла б зупинити російську агресію в Україні, і тому Зеленський повинен повернутися до переговорів з Трампом.
28 лютого Зеленський і Трамп публічно посперечались в Білому домі. Трамп звинуватив Зеленського в невдячності, неготовності до миру та пригрозив вийти з переговорного процесу щодо України, якщо та не укладе угоду. Зеленський покинув переговори достроково.
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