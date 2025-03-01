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АНАЛІТИКА

Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко

18:36 01.03.2025 |

Політика

 

Петро Порошенко під час поїздки з партією допомоги для військових на південний напрямок заявив, що зараз для України головне - всі ресурси спрямувати на ЗСУ, забезпечити реальну внутрішню єдність і працювати над тим, аби не припинилося постачання американської зброї, повідомляється в соцмережі Facebook.

"Половина України не спала після вчорашнього відео у Вашингтоні. Ми тримали кулаки за Україну, і переконані в тому, що відносини України і Сполучених Штатів Америки - це не відносини Зеленського і Трампа. Це відносини двох великих народів, які знають, що демократія, свобода - не порожній звук ні для України, ні для Сполучених Штатів. Ми не можемо собі дозволити розповсюджувати антиамериканські настрої. І зараз постає питання - що робити", - сказав Порошенко.

"Багато хто очікував, що Порошенко буде зараз критикувати Зеленського. Ні. Це не те, чого Україна зараз потребує. Країна потребує єдності. Єдності в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій - я не шукаю винних - Збройні Сили України залишилися без постачання американської зброї", - зауважив він.

"На тлі цих численних міжнародних дискусій чомусь із порядку денного зникла армія, Збройні Сили. Що відбувається на фронті, де є прориви русні, що із забезпеченням. І як посилити обороноздатність держави. Всі обмежуються лише фразою "віримо у ЗСУ". Якщо вірити Збройним Силам і сидіти на дивані - віра без дій мертва. Що нам робити? Вдень і вночі забезпечувати армію", - говорить Порошенко.

"Ми сподіваємося, що у президента має бути план Б", - сказав Порошенко. Він також висловив надію, що після переговорів у Лондоні 2 березня та в Брюсселі 6 березня Україна отримає важливі меседжі від союзників.

"Перше: єдність Європи. Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, інвестиції в оборонну промисловість. І допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Це дуже важливо. Ми не можемо послаблювати нашу єдність", - наголосив Порошенко.

"Друга складова - це єдність всередині країни. Єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, переформатування уряду", - підкреслив він.

"І третя позиція: коли і як закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні Сили", - наголосив Порошенко.

"Ми маємо припинити балачки і робити те, що робить наша команда, - допомагати армії. Що б проти нас не робили - санкції, перешкоди, блокування рахунків. Хтось чекає, що ми зараз будемо плакатися, як нам важко. На фронті - важче. Зараз ми привозимо те, що проплатили раніше, потім ми знайдемо, як не зупинити процес. Бо в нас залишилося буквально на пару місяців. Але ми не зупинимося", - говорить лідер партії.

"Збройні Сили України на Порошенка, на "Справу Громад" і на нашу команду точно можуть розраховувати", - впевнений лідер "Європейської солідарності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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