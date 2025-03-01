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Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо
15:10 01.03.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.
"Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Ось уже три роки українці борються мужньо та стійко. Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру.", - написав він у соцмережі Х.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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