Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла у сварку в Білому домі.

"Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Ось уже три роки українці борються мужньо та стійко. Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру.", - написав він у соцмережі Х.