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АНАЛІТИКА

Австралія підтримує Україну в скрутний час

 

Прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

"Президент Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, Австралія підтримує український народ у скрутний час.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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