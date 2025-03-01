Австралія підтримує Україну в скрутний час

Прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

"Президент Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, Австралія підтримує український народ у скрутний час.