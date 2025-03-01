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АНАЛІТИКА

Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

 

Україна перейде до дипломатії після того, як США нададуть гарантії безпеки, на сьогодні Україна не бачить дійсно великого обсягу нової підтримки з боку США, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми хочемо просто знайти місце для нашого найбільшого стратегічного партнера для Сполучених Штатів, або Сполучені Штати запропонують, де і як США нададуть нам гарантії безпеки, які саме і в якому обсязі. І коли ми будемо до цього готові, ми перейдемо до дипломатії", - сказав Зеленський в інтерв'ю для FoxNews.

За словами президента, дипломатія - "це реальних шлях", оскільки у України недостатньої зброї щоб витіснити окупантів, і "ми не бачимо дійсно великого обсягу нової підтримки з боку Сполучених Штатів, але, знову ж таки, з усією повагою, на сьогодні ми будемо готові до гарантій безпеки".

Він наголосив на важливості створення інфраструктури гарантій безпеки, і зазначив, що зокрема, такою інфраструктурою є НАТО, оскільки жодна країна альянсу на сьогоднішній день не була піддана атакам.

"Я думаю, що Європа готова надати контингенти і допомогти нам з фінансуванням великої армії, такої великої, яку ми маємо зараз. Це наша армія, частина гарантій безпеки", - додав президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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