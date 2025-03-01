Україна хоче миру та переговорів, але з гарантіями безпеки – Зеленський

Україна готова до миру, але повинна мати сильну позицію за столом потенційних переговорів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна хоче миру, і ми матимемо його, ми матимемо дипломатію, ми матимемо переговори... йдеться про справедливий і тривалий мир, це означає, що ми маємо бути дуже сильними за столом переговорів, і на цих переговорах України і Росії... мають бути сильними і Сполучені Штати і Європа, те, що я сказав, означає, що ми готові до миру, але ми повинні мати сильну позицію", - сказав Зеленський в інтерв'ю для Fox News.

За словами президента, сильна позиція - це сильна українська армія, підтримка з боку партнерів і гарантії безпеки.