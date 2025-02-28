Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

IT-коаліція передала Україні обладнання на EUR7,5 млн – Міноборони України

 

IT-коаліція передала Україні обладнання на EUR7,5 млн: Нідерланди та Люксембург профінансували поставку серверного та мережевого обладнання, зарядних станцій, засобів зв'язку та панелей відображення інформації, повідомила пресслужба Міноборони.

"IT-коаліція передала Україні обладнання вартістю EUR7,5 млн. Поставку профінансували Нідерланди та Люксембург", - йдеться у його повідомленні в телеграм у п'ятницю.

Допомога спрямована на покращення цифрової інфраструктури та забезпечення стабільного зв'язку для українських військових. Цього разу партнери передали Міноборони серверне та мережеве обладнання для ЦОД, зарядні станції, обладнання зв'язку та панелі відображення інформації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес