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Стармер прийме в Лондоні Зеленського та європейських лідерів, щоб обговорити гарантії Україні
09:56 28.02.2025 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів. Вони обговорять гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зустріч дасть змогу Стармеру і президенту Франції Еммануелю Макрону проінформувати своїх європейських союзників про свої бесіди у Вашингтоні цього тижня з президентом Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти військову "підтримку США, якщо Москва в майбутньому порушить потенційну мирну угоду.
За даними канцелярії прем'єр-міністра, Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
Очікується також присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти.
У його офісі додали, що Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійським прем'єр-міністром Джорджею Мелоні.
Позиція Європи та заяви Трампа
Європейці хочуть, щоб Трамп запропонував американську повітряну розвідку, спостереження і повітряне прикриття як крайній захід для надання допомоги європейським миротворчим силам у разі, якщо вони зазнають нападу з боку російських військ після укладення будь-якої мирної угоди.
На пресконференції разом зі Стармером у Вашингтоні 27 лютого Трамп відмовився надати таку гарантію, хоча, коли наполягли, він сказав: "Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями.
Перед переговорами британський чиновник заявив, що навіть деяка двозначність з боку США може стати стримувальним фактором, через що Путін не знає, що зроблять США, якщо він нападе на європейських миротворців. Однак США і Європа хочуть, щоб обидві сторони спочатку взяли на себе зобов'язання, що ускладнює переговори, сказав чиновник, який попросив не називати його імені.
Нагадаємо, що 27 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Президент України Володимир Зеленський 28 лютого приїде до Вашингтона, де зустрінеться з Трампом. Він буде присутнім на підписанні угоди зі США щодо передання 50% доходів від видобутку корисних копалин України до спеціального фонду, яким управлятимуть спільно США та Україна.
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