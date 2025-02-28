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АНАЛІТИКА

ЦВК визнала Свирибу народним депутатом. Займе місце Кормишкіної

09:03 28.02.2025 |

Політика

 

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році.

"ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах", - уточнюється в повідомленні комісії.

Що відомо про Інну Свирибу

Варто зауважити, що Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта.

Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.

Скандал із Кормишкіною

Нагадаємо, Ірина Кормишкіна подала заяву про складання мандата після того, як отримала кілька підозр. Зокрема, йдеться про незаконне збагачення.

Як з'ясували правоохоронці, народна депутатка у 2021-2022 рр. могла придбати майно на 20 млн гривень, але за ці два роки її дохід склав близько 2,7 млн гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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