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ЦВК визнала Свирибу народним депутатом. Займе місце Кормишкіної
09:03 28.02.2025 |
Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році.
"ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах", - уточнюється в повідомленні комісії.
Що відомо про Інну Свирибу
Варто зауважити, що Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта.
Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".
Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.
Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.
Скандал із Кормишкіною
Нагадаємо, Ірина Кормишкіна подала заяву про складання мандата після того, як отримала кілька підозр. Зокрема, йдеться про незаконне збагачення.
Як з'ясували правоохоронці, народна депутатка у 2021-2022 рр. могла придбати майно на 20 млн гривень, але за ці два роки її дохід склав близько 2,7 млн гривень.
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