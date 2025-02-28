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АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що британські війська в Україні «про себе подбають»

 

Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати, що американська сторона прийде на допомогу потенційним британським "миротворчим силам" в Україні в разі російської атаки.

Про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі 27 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи прийдуть США на допомогу британським військам, якщо ті "перебуватимуть в Україні, підтримуючи мир, і зазнають нападу з боку Росії".

"Якщо британці будуть в Україні і на них нападуть? Знаєте, я завжди вважав, що британцям не потрібно багато допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре", - відповів американський президент.

Після цього він похвалив "неймовірних солдатів" Британії та сказав, що "якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями".

"Але їм не потрібна допомога", - повторив Трамп.

Після того, як Стармер наголосив на важливості оборонного альянсу США та Британії, Трамп у нього спитав: "Чи могли б ви протистояти Росії самостійно?" На це присутні в залі розсміялись.

В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.

США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
 

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