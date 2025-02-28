Фінансові новини
- |
- 28.02.25
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вважає, що британські війська в Україні «про себе подбають»
23:57 27.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати, що американська сторона прийде на допомогу потенційним британським "миротворчим силам" в Україні в разі російської атаки.
Про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі 27 лютого, повідомляє "Європейська правда".
У Трампа запитали, чи прийдуть США на допомогу британським військам, якщо ті "перебуватимуть в Україні, підтримуючи мир, і зазнають нападу з боку Росії".
"Якщо британці будуть в Україні і на них нападуть? Знаєте, я завжди вважав, що британцям не потрібно багато допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре", - відповів американський президент.
Після цього він похвалив "неймовірних солдатів" Британії та сказав, що "якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями".
"Але їм не потрібна допомога", - повторив Трамп.
Після того, як Стармер наголосив на важливості оборонного альянсу США та Британії, Трамп у нього спитав: "Чи могли б ви протистояти Росії самостійно?" На це присутні в залі розсміялись.
В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
|Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп вважає, що британські війська в Україні «про себе подбають»
|Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
|Віткофф про візит Зеленського: хороший знак, Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ
|Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент