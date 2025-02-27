Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф про візит Зеленського: хороший знак, Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ
23:23 27.02.2025 |
У Дональда Трампа оцінили візит президента Володимира Зеленського до США та підписання угоди з позитивно. Зеленський зустрінеться з Трампом 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Так, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф висловив оптимізм в інтерв'ю Fox News щодо угоди про "рідкісноземи" і візита президента України Володимира Зеленського до США.
"Я думаю, що це дійсно хороший знак, що президент Зеленський буде тут завтра (28 лютого, - ред)", - сказав він, маючи на увазі очікуваний приїзд українського президента до США.
За його словами, Трамп "прагне залишити це (підписання угоди, - ред) позаду і рухатися далі, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією".
Зустріч Зеленського і Трампа
28 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа. Під час переговорів планується підписання рамкової угоди між США та Україною, зокрема, йдеться про рідкісноземельні метали.
Раніше, відгукуючись про документ, Зеленський зазначав, що угода може мати як великий успіх, так і "тихенько пройти". Зі свого боку, Трамп заявляв, що підписавши угоду, Україна автоматично отримає "деякі гарантії безпеки".
Зазначимо і той факт, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться "рідкісноземів" на суму 350 млрд доларів. Раніше Зеленський наголошував, що "рідкісноземи" важливо захистити, щоб вони не дісталися безкоштовно росіянам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Віткофф про візит Зеленського: хороший знак, Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ
|Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
|Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єром
|Єврокомісія оцінила виконання реформ у межах Ukraine Facility
|Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни
|Суд задовільнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів «Татнєфті» на користь держави
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент