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АНАЛІТИКА

Віткофф про візит Зеленського: хороший знак, Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ

 

У Дональда Трампа оцінили візит президента Володимира Зеленського до США та підписання угоди з позитивно. Зеленський зустрінеться з Трампом 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Так, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф висловив оптимізм в інтерв'ю Fox News щодо угоди про "рідкісноземи" і візита президента України Володимира Зеленського до США.

"Я думаю, що це дійсно хороший знак, що президент Зеленський буде тут завтра (28 лютого, - ред)", - сказав він, маючи на увазі очікуваний приїзд українського президента до США.

За його словами, Трамп "прагне залишити це (підписання угоди, - ред) позаду і рухатися далі, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією".

Зустріч Зеленського і Трампа

28 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа. Під час переговорів планується підписання рамкової угоди між США та Україною, зокрема, йдеться про рідкісноземельні метали.

Раніше, відгукуючись про документ, Зеленський зазначав, що угода може мати як великий успіх, так і "тихенько пройти". Зі свого боку, Трамп заявляв, що підписавши угоду, Україна автоматично отримає "деякі гарантії безпеки".

Зазначимо і той факт, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться "рідкісноземів" на суму 350 млрд доларів. Раніше Зеленський наголошував, що "рідкісноземи" важливо захистити, щоб вони не дісталися безкоштовно росіянам.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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