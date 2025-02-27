Мінкульт призупиняє видачу митцям листів на виїзд за кордон

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) з 3 березня 2025 року тимчасово призупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон для митців і медійників призовного віку під час воєнного стану. Як повідомила увечері у середу, 26 лютого, пресслужба відомства, правила виїзду за кордон потребують уточнення для запобігання зловживанням.

"Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби (ДПСУ) для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни", - йдеться у повідомленні.

Водночас у повідомленні наголошується, що відомство "усвідомлює" важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії" і працює над усуненням юридичної неврегульованості у цьому питанні.

Нині мінкульт розробив проєкт змін до постанови уряду "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року №57. Оновлений документ перебуває на етапі міжвідомчого погодження, додали у відомстві. "Проєкт змін врегульовує питання вичерпних вимог для ухвалення рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Радник міністра культури: Торік з-за кордону не повернулися 500 людей

Тим часом радник міністра культури зі стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін зауважив, що такі листи сприяння, які мінкульт надсилає ДПСУ, існують поза правовим полем. "Не існує жодного документу, який би регламентував право МКСК чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з таким проханням під час воєнного стану. Ця форма була придумана міністром Ткаченком (ексміністр культури Олександр Ткаченко. - Ред.) в 2022-му році як тимчасова, до того моменту, коли процедура врегулюється постановами КМУ. Ніхто так "тимчасовий захід" і не врегулював", - написав він у Facebook.

Золотухін заявив, що спроби вдосконалити регулювання цього питання на рівні Кабміну не мали успіху, а кілька пропозицій, які висувалися - не були підтримані. За його словами, це пояснюється позицією, що у Сил оборони "існує виключно вимір "мобілізаційного ресурсу", який скорочується через ось такі виїзди за кордон".

"Лише за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулися більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій міністерства культури", - вказав він.

За словами Золотухіна, по кожному такому кейсу Національна поліція порушила кримінальну справу, наприклад, за статтею про незаконний перетин кордону, а посадовці МКСК автоматично стають фігурантами у таких справах, оскільки розглядається і питання організації незаконного перетину кордону.

"Тобто люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну", - наголосив Золотухін.

Наразі у мінкульті не вказують конкретні терміни, на які була призупинена видача листів сприяння українським митцям призовного віку. Це триватиме "до нормативно-правового врегулювання цього питання", йдеться у повідомленні відомства.