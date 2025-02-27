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ЗМІ: Туреччина відкрита до відправлення військового контингенту в Україну
17:40 27.02.2025 |
Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".
Про це стало відомо агентству Bloomberg, передає "Європейська правда".
За даними джерел Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.
Співрозмовники агентства стверджують, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.
Росія, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не дала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї, сказало джерело Bloomberg.
Воно додало, що в переговорах між Анкарою та Москвою це питання не розглядається як першочергове.
В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
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