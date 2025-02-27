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АНАЛІТИКА

Міноборони України взяло на озброєння наземний дрон «Гулівер»

17:33 27.02.2025 |

Політика

Міноборони України взяло на озброєння наземний дрон «Гулівер»

 

Міністерство оборони офіційно допустило до експлуатації універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер», створений українськими інженерами з урахуванням бойового досвіду.

«Гулівер» призначений для транспортування боєприпасів, спорядження, евакуації поранених. Його навіть можна оснастити бойовими модулями, а у спеціальній комплектації він може виконувати дистанційне мінування.

Комплекс перевозить понад 300 кг вантажу на дорогах із твердим покриттям і трохи менше - бездоріжжям. Його потужність дозволяє витягнути військовий позашляховик із багнюки.

Міноборони України взяло на озброєння наземний дрон «Гулівер»

 

«Гулівер» має запас ходу 45 км, працює до 5 годин на одному заряді, розвиває швидкість до 20 км/год і важить 285 кг. Словом, керування здійснюється через супутниковий зв'язок STARLINK.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні зараз працюють понад 200 компаній, що займаються розробкою наземних роботизованих комплексів.

За матеріалами: gagadget.com
 

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