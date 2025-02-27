Посли G7 вітають закон про створення двох Спеціалізованих адмінсудів

Посли G7 в Україні заявили про підтримку прийнятого Верховною Радою закону, який передбачає утворення двох адміністративних судів - Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративний суд,

"Ми вітаємо голосування Верховною Радою за закон про створення адміністративних судів. Це надсилає чіткий сигнал, що Україна залишається відданою продовжити ключові реформи в судовій сфері", - ідеться в повідомленні групи послів G7 у соцмережі Х в четвер.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу прийняла закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, в якому передбачено замість створення Вищого адміністративного суду створення двох спеціалізованих адмінсудів. Законопроєкт був погоджений з Міжнародним валютним фондом.