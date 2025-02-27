Зеленський запрошений на саміт ЄС щодо європейської оборони і безпеки України

Глава Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.

Про це Кошта повідомив у листі-запрошенні до учасників саміту, пише "Європейська правда".

Кошта зауважив, що на саміті мова буде йти про прийняття перших рішень на найближчу перспективу, щоб Європа стала "більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою для протистояння негайним і майбутнім викликам її безпеці".

Що стосується України, то глава Євроради відзначив "новий імпульс", який повинен привести до "всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", - зазначив глава Євроради.

У цьому зв'язку він повідомив, що запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя, щоб обговорити з лідерами ЄС останні події.