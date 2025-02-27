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КНДР відправила у Курську область додаткові війська - Сеул
10:21 27.02.2025 |
Північна Корея, імовірно, направила додаткові війська у Росію, повідомляє у четвер, 27 лютого, південнокорейське інформагентство Yonhap
із посиланням на розвідувальну службу країни.
"Після приблизно місячного затишшя, починаючи з першого тижня лютого північнокорейські війська були повернуті в прифронтову Курську область", - йдеться в повідомленні Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї. Розвідка Сеула припускає, що на Курщині були розгорнуті "додаткові війська", однак поки не може назвати точне число нового контингенту КНДР, перекинутого в РФ.
Раніше південнокорейські військові заявляли про ознаки того, що у Росію в січні та лютому 2025 року були відправлені більше тисячі військових з КНДР. За наявними оцінками, які наводить Yonhap, у 2024 році КНДР направила в РФ близько 11 тисяч військовослужбовців.
За оцінками розвідки Південної Кореї, північнокорейські війська, розгорнуті в Росії, не брали участі в бойових діях в Курській області з середини січня, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами серед них. За їхніми даними, близько 300 військових КНДР були вбиті в ході бойових дій проти України на боці РФ, ще близько 2700 - поранені.
Зеленський повідомляв, що РФ знову використовує солдатів КНДР на Курщині
Наприкінці січня у Силах спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) підтвердили, що в Курській області РФ приблизно три тижні не відмічається присутності північнокорейських військ.
Однак уже за тиждень, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нових штурмах на Курщині Росія знову почала використовувати солдатів з Північної Кореї проти Збройних сил України.
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