В Угорщині починає роботу посол України, якого не було понад два рокис

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор у середу, 26 лютого, вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС.

Про це повідомило посольство України в Угорщині, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Шандор зробив перший крок для початку роботи на посаді глави українського посольства в Будапешті, "вручивши копії вірчих грамот протокольній службі" МЗС Угорщини.

"Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення паном послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку", - пояснили в посольстві.

Там висловили сподівання, що це "надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин".

Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення Федора Шандора новим послом в Угорщині 21 грудня. У понеділок він вирушив до Будапешта.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Україна не мала посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла - Любов Непоп.