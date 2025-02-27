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АНАЛІТИКА

Трамп хоче «найкращої угоди» про мир, щоб Україна повернула «якнайбільше» території

 

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що прагнутиме укласти таку угоду про "припинення війни" в Україні для обох сторін.

Як повідомляє "Європейська правда", таке він сказав на засіданні свого кабінету в середу, 26 лютого.

Трамп заявив, що вважає можливим досягнення миру в Україні, навівши як приклад свою розмову з Владіміром Путіним.

"У мене були дуже хороші розмови з Путіним. У мене були дуже хороші розмови з Зеленським, і ще чотири тижні тому ніхто ні з ким не розмовляв. Це навіть не розглядалося. Ніхто не думав, що можна досягти миру", - розповів він.

Президент США також прокоментував можливі територіальні поступки України як частину "мирної угоди", запевнивши, що прагнутиме укласти "найкращу угоду".

"Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше (території. - Ред.) назад. Ми хочемо повернути якомога більше (території Україні. - Ред.)", - заявив Трамп.
Ключові теги: США, Росія
 

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