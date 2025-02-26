США вперше утрималися від підписання заяви членів СОТ з засудженням агресії Росії

Сполучені Штати Америки вперше утрималися від підписання заяви членів Світової організації торгівлі (СОТ), яка засуджує агресію Росії в Україні. Раніше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США завжди підтримували такі заяви, пише Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.

Цього разу заяву підписали Україна і ще 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою та Австралією.

Представництво США при Організації Об'єднаних Націй у Женеві не надало коментарів щодо цієї ситуації.

У заяві засуджується руйнівний вплив російського вторгнення на життя людей та економіку України, а також висловлюється занепокоєння щодо наслідків руйнацій для України та світової торгівлі, особливо стосовно постачання на міжнародні ринки таких ключових товарів, як сільськогосподарська продукція, добрива та критично важливі мінерали.

Ця позиція США стала ще одним сигналом значної зміни у відносинах із Росією.