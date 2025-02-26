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АНАЛІТИКА

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини «Шахед»

23:00 26.02.2025 |

Політика

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини «Шахед»

 

Військові однієї з бригад, яка воює на кордоні Сумщини та на інших прилеглих територіях, привезли народному депутату України Петру Порошенку збитий ворожий дрон-камікадзе. Смертоносна пташка, яку вполювали зенітники, стане ще одним доказом агресивної війни росії проти мирного населення України, сказав лідер "Євросолідарності".

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини «Шахед»

 

Нещодавно ця бригада разом з іншими підрозділами отримала від Фонду Порошенка дрони та техніку. Сьогодні ж спроможності військових посилить ще одна автівка від Порошенка.

"Рівно тиждень тому наша команда була на Сумщині, де посилювала технікою 106-у окрему бригаду ТрО. Хлопці з підрозділу ППО цієї бригади щоночі збивають "Шахеди", левова частка яких летить саме на Київ. Вони дуже добре справляються Браунінгами, авіаційними гарматами та ЗУшками. Хлопці пообіцяли віддячити за цінний для них вантаж з FPV-дронів, нічних "Мавіків" та іншої техніки - привезти в подарунок збитий "Шахед", - розповів Порошенко.

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини «Шахед»

 

Хлопці кажуть - щоночі збивають по 3-4 російських дрони-камікадзе. Загалом на їхньому рахунку на цій ділянці фронту вже 240 збитих "Шахедів" чи аналогів. Залітають вони з Курського напрямку і через Сумщину летять на Київ та інші міста.

"Побачити цілий "Шахед" - це рідкість. Більшість розриваються в повітрі або на землі, а цей вдалося посадити. І це вкотре демонструє майстерність українських бійців", - говорить Порошенко.

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини «Шахед»

 

"Порядковий номер цієї гидоти, підписаної як "Герань", - 16 088. Це значить, що більше 16 тисяч дронів було випущено росією по мирним цілям на території України. Це - доказ, який ми будемо використовувати для наших партнерів", - пояснює Порошенко.

"Ми передаємо 106-й бригаді артилерійський тягач DAF YA, на якому буде розміщена платформа для ЗУ чи авіаційної гармати. Хлопці зможуть приземлити ще більше цієї гидоти. Велика вдячність та шана українським ППО, які захищають наше небо", - говорить Петро Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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