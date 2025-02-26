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Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу
Питання про звільнення Криму в контексті територіальної цілісності, суверенітету та безпеки України залишається у порядку денному, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму. Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України - саме з незаконного, підлого захоплення Криму", - написав він у телеграм у середу.
За його словами, день 26 лютого показав, що "буде спротив - спротив Криму, спротив усієї України". Зеленський зазначив, що наступні роки після окупації Криму принесли багато горя й цинізму. "Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається. Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу".
У зв'язку з цим глава держави нагадав про Кримську платформу. "Ми не даємо Росії змоги «нормалізувати» окупацію. Ми звільняємо з полону кримських в'язнів. Ми продовжуємо боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки й стійкого миру для всієї України".
"Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів. День спротиву в нашому Криму - це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує", - наголосив президент України.
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