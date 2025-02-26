Трамп прокоментував можливість зняття санкцій з Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі мова про зняття санкцій з Росії не йде, але допустив таку можливість у майбутньому.

Про це він сказав у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Трампа запитали, чи розглядає він зняття санкції з Росії у межах переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

"Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо, але наразі ні", - відповів президент США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.

При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.

ЗМІ повідомляли, що глава Держдепу Марко Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни.