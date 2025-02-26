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АНАЛІТИКА

До програми з підготовки українських військових у Британії приєдналась 13-та країна

 

Албанія стала тринадцятою країною, що приєдналася до програми Interflex з підготовки українських військових у Британії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства, пише "Європейська правда".

Міноборони Британії оголосило, що програма Interflex поповнилася ще однією країною-учасницею - Албанією.

Вона стає тринадцятою країною, залученою до підготовки у Британії українських військових, поруч із самою Британією, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, Данією, Норвегією, Швецією, Фінляндією, Нідерландами, Естонією, Литвою, Румунією і частково визнаним Косовом.

"Сполучене Королівство і партнерські держави продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додали у дописі.

Раніше Лондон підтвердив, що планує продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території протягом усього 2025 року, незалежно від того, чи припиниться поточна гаряча фаза війни.

Станом на листопад 2024 року у рамках програми пройшли підготовку близько 50 тисяч українських військових.
Ключові теги: Албанія
 

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