Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До програми з підготовки українських військових у Британії приєдналась 13-та країна
10:01 26.02.2025 |
Албанія стала тринадцятою країною, що приєдналася до програми Interflex з підготовки українських військових у Британії.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства, пише "Європейська правда".
Міноборони Британії оголосило, що програма Interflex поповнилася ще однією країною-учасницею - Албанією.
Вона стає тринадцятою країною, залученою до підготовки у Британії українських військових, поруч із самою Британією, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, Данією, Норвегією, Швецією, Фінляндією, Нідерландами, Естонією, Литвою, Румунією і частково визнаним Косовом.
"Сполучене Королівство і партнерські держави продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додали у дописі.
Раніше Лондон підтвердив, що планує продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території протягом усього 2025 року, незалежно від того, чи припиниться поточна гаряча фаза війни.
Станом на листопад 2024 року у рамках програми пройшли підготовку близько 50 тисяч українських військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП
|Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу
|Трамп прокоментував можливість зняття санкцій з Росії
|До програми з підготовки українських військових у Британії приєдналась 13-та країна
|Польща про відкриття кластера 6 у перемовинах з Україною: це буде жорстка дискусія
|Трамп - про подальшу допомогу Україні: За це здебільшого відповідатиме Європа
|ЗМІ: у Держдепі хочуть додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги
|Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію
Бізнес
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів