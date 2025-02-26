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Польща про відкриття кластера 6 у перемовинах з Україною: це буде жорстка дискусія
09:47 26.02.2025 |
За головування Польщі в Європейському Союзі у перемовинах з Україною про вступ до ЄС точно буде відкритий кластер 1 ("Основи"), але щодо кластера 6 ("Міжнародні відносини") у держав-членів ЄС немає одностайності.
Про це заявив міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка перед початком засідання Ради ЄС у загальних справах у Брюсселі 25 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".
Польський міністр наголосив, що кластер 1 точно буде відкритий за головування Польщі, але кластер 6 може викликати жорсткі дискусії серед держав Європейського Союзу.
"Як головуюча у ЄС держава ми сповнені рішучості підтримувати Україну. І ми сповнені рішучості рухатися вперед у процесі розширення ЄС. Тому те, що ми збираємося зробити під час польського головування, - це відкрити перший кластер", - сказав Шлапка.
Він додав, що відкриття наступних кластерів може бути проблемним.
"Ми також готові відкрити наступний шостий кластер. Але це буде дуже жорстка і складна дискусія, тому що серед країн-членів немає одностайності. Та ми сповнені рішучості рухатися вперед у цьому процесі", - зауважив Адам Шлапка.
Міністр відмовився давати прогноз щодо можливої дати вступу України до ЄС.
Варто зауважити, що 24 лютого єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві заявила, що Єврокомісія сподівається на відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС що до завершення польського головування у червні.
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