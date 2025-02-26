Трамп - про подальшу допомогу Україні: За це здебільшого відповідатиме Європа

Президент США заявив, що за постачання військової допомоги Україні в майбутньому відповідатимуть здебільшого європейські країни, та додавши, що вірить у швидке завершення війни.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам під час підписання указів у Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, більша відповідальність за це лежатиме на Європі. Європейські країни відповідатимуть за це», - відповів президент США на запитання про те, чи постачатиме він військову допомогу Україні.

Глава Білого дому уточнив, що зараз питання безпеки України обговорюється в рамках угоди про рідкісноземельні копалини. «Ми розглянемо питання безпеки. Ви ж говорите про загальну безпеку для України згодом? Я не думаю, що це буде проблемою», - зазначив Трамп.

Він висловив упевненість, що тільки-но Київ і Вашингтон підпишуть угоду, «росіяни не повернуться в Україну».

Коментуючи угоду про видобування українських копалин, президент США зауважив, що вона могла б оцінюватися в $1 трильйон. Він уточнив, що має на увазі рідкісноземельні мінерали «та інші речі».

Також Трамп укотре заявив, що Сполучені Штати витратили на Україну $350 мільярдів та хочуть повернути гроші назад: «Американські платники податків зараз повернуть ці гроші з верхом».

Коли у нього спробували уточнити, що саме за угодою отримає Україна, американський лідер сказав: «$350 мільярдів та багато обладнання й військової техніки, а також право продовжувати воювати». Одразу було неясно, що саме він має на увазі, однак очевидно, що президент оперував раніше озвученими ним цифрами щодо вже поставлених озброєнь в Україну.

Водночас Трамп знову висловив переконання, що війну РФ проти України вдасться розв'язати швидко: «Я говорив з президентом Путіним. Я думаю, він хоче, щоби це було врегульовано. Я думаю, що це буде врегульовано швидко».

У відповідь на запитання про можливість розгортання в Україні європейської місії для підтримання миру, Трамп указав, що це має бути варіант, «прийнятний для всіх», у тому числі для Росії.

Президент США також зазначив, що не знімав поки жодних санкцій з РФ, однак припустив, що це станеться «в певний момент».