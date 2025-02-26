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Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію
08:59 26.02.2025 |
Нові імігранти використовують вплив США для вирішення суперечок своєї нації, заявив віце-президент США Джей Ді Венс у дописі в соцмережах.
"Під час своєї сенатської кампанії у 2022 році я зустрів американця українського походження на північному сході Огайо. Він був дуже розлючений моїми поглядами на конфлікт і моїм бажанням якнайшвидше його завершити. "Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається". "Сер, - відповів я, - ваша країна - Сполучені Штати Америки, як і моя", - розповів у дописі Венс.
"Я завжди вважав образливим те, що нові іммігранти в нашій країні готові використовувати владу і вплив своєї нової нації для вирішення етнічних суперечок старої", - додав він, наголосивши, що "днією з найважливіших складових асиміляції є сприйняття США як своєї країни".
"Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрів багато американців українського походження, які погоджувалися з моїми поглядами, або, принаймні, ставили правильне запитання: що в інтересах Сполучених Штатів?", - написав Венс.
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