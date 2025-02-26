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Віце-президент США піддав критиці стратегію Зеленського у стосунках з адміністрацією Трампа – ЗМІ
08:56 26.02.2025 |
Джей Ді Венс піддав критиці стратегію українського президента у стосунках з адміністрацією Трампа в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail у вівторок.
"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ... кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жорстокий спосіб мати справу з цією адміністрацією", - цитує Венса Daily Mail.
"Не дуже розумна стратегія, каже Венс - людина, яка, можливо, більше, ніж будь-хто за останній рік, навчилася поводитися зі своїм мінливим і чутливим босом", - зазначає Daily Mail.
Джей Ді Венс розповів виданню, що зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у його готелі в Мюнхені і, що намагався донести до нього "ввічливі, але тверді" вказівки про те, що війна повинна швидко закінчитися.
"Він явно не зрозумів", - каже віце-президент США.
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