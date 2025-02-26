Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 11:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що угода з Україною може принести трильйон доларів зиску - ЗМІ
08:39 26.02.2025 |
Угода з Україною може принести зиск у трильйон доларів, заявив президент США у вівторок.
Він підтвердив, що Україна та Сполучені Штати погодили умови "великої угоди про видобуток корисних копалин"і президент України Зеленський підпише з ним угоду в Білому домі в п'ятницю.
"Це дуже велика угода, це може бути угода на трильйон доларів", - цитує Трампа BBC.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП
|Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
|Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу
|Трамп прокоментував можливість зняття санкцій з Росії
|До програми з підготовки українських військових у Британії приєдналась 13-та країна
|Польща про відкриття кластера 6 у перемовинах з Україною: це буде жорстка дискусія
|Трамп - про подальшу допомогу Україні: За це здебільшого відповідатиме Європа
|ЗМІ: у Держдепі хочуть додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги
|Віце-президент США піддав критиці американців українського походження за проукраїнську позицію
Бізнес
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів