Трамп заявив, що угода з Україною може принести трильйон доларів зиску - ЗМІ

Угода з Україною може принести зиск у трильйон доларів, заявив президент США у вівторок.

Він підтвердив, що Україна та Сполучені Штати погодили умови "великої угоди про видобуток корисних копалин"і президент України Зеленський підпише з ним угоду в Білому домі в п'ятницю.

"Це дуже велика угода, це може бути угода на трильйон доларів", - цитує Трампа BBC.