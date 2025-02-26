Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що угода про надра «майже» готова, Зеленський приїде 28 лютого

 

Президент України Володимир Зеленський погодив з Білим домом проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп, передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Трамп повідомив журналістам, що український лідер планує приїхати до Вашингтона в п'ятницю, щоб зустрітися з ним після того, як офіційні особи узгодять умови угоди. Президент США додав, що обидва лідери перебувають "ще в процесі переговорів".

"Ми майже домовилися про нашу угоду щодо землі [корисних копалин] і різних інших речей", - сказав Трамп.

"Пізніше ми розглянемо питання загальної безпеки для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть це зробити, і я говорив про це з Росією. Здається, вони не мають жодних проблем з цим. Тож я думаю, що вони розуміють, що не повернуть назад. І як тільки ми це зробимо, вони не повернуть", - додав він.

Пакт, який передбачає надання США доступу до природних ресурсів в обмін на американську підтримку України на тлі її війни з Росією, готувався кілька днів. У п'ятницю Трамп заявив, що його адміністрація "досить близька" до укладення угоди, а в понеділок він натякнув, що зустріч між ним і Зеленським неминуча.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна та США остаточно погодили умови угоди про надра. Українська сторона стверджує, що з неї прибрали найбільш невигідні положення.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3446  0,05 0,11 41,9989  0,00 0,00
EUR 43,4643  0,05 0,11 44,1518  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,03 0,07 41,7100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес