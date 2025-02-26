Польща замовила для України 5000 додаткових терміналів Starlink

Польський уряд замовив ще 5000 терміналів Starlink для України, продовжуючи надавати ключову підтримку зв'язку на фронті.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що його країна забезпечує половину всіх терміналів Starlink, що працюють в Україні. Станом на кінець 2024 року Польща передала 24 400 таких пристроїв.

Нова партія була замовлена ще в листопаді й поступово надходить в Україну. Офіційно ці термінали оформлені як позика, а не дарунок, щоб уникнути бюрократичних та податкових ускладнень.

Starlink відіграє критично важливу роль у забезпеченні зв'язку для української армії. Кількість активних терміналів змінюється - вони вмикаються та вимикаються за необхідності, а частину було знищено під час бойових дій.

Польща продовжує фінансово підтримувати роботу Starlink в Україні. У 2024 році на обслуговування та закупівлю нових пристроїв було витрачено 120,66 млн злотих, а у 2025 році ця сума може зрости до 186,8 млн злотих.