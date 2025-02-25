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Bloomberg: Німеччина обговорює створення фонду на 200 млрд євро для підтримки армії і України
16:31 25.02.2025 |
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами для якнайшвидшого затвердження спеціальних витрат на оборону в розмірі 200 мільярдів євро.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Bloomberg.
Представники християнських демократів Мерца і соціал-демократів обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині, щоб вивільнити ресурси для застарілої армії країни, повідомили джерела на умовах анонімності
За їхніми словами, вони розглядають можливість проштовхнути голосування за новий пакет, який буде вдвічі більшим за схвалений три роки тому, через парламент, чий термін повноважень завершується.
Мерц обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії, але його плани зіткнулися з проблемами після того, як ультраправі та ліві забезпечили собі блокуючу меншість у наступному парламенті.
Маючи менше двох третин місць, основні партії не мають голосів для послаблення конституційних обмежень на державні запозичення. Але вони можуть обійти цю проблему, проштовхнувши голосування до того, як новий парламент збереться на своє перше засідання 24 березня.
Однією з ідей є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні, кажуть співрозмовники агентства. Інші варіанти - розширити існуючий фонд у розмірі 100 мільярдів євро або адаптувати так зване боргове гальмо, щоб воно дозволяло додаткові витрати на оборону.
Будь-який з цих варіантів вимагав би переважної більшості у дві третини депутатів, що буде набагато складніше забезпечити у парламенті нового скликання.
"Зараз існує блокуюча меншість на крайньому лівому і крайньому правому флангах", - сказав Мерц журналістам у понеділок. Він додав, що нижня палата парламенту "все ще здатна приймати рішення в будь-який час".
"Чи повинні ми приймати рішення - це те, що я буду обговорювати з партіями, які все ще залишаються в Бундестазі", - сказав Мерц.
Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль планують провести телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити підтримку України та оборонні витрати, і обидва сподіваються прояснити якомога більше деталей в найближчі дні, кажуть джерела.
Олаф Шольц, канцлер, що йде у відставку, також підняв питання про можливість скликання парламенту на надзвичайну сесію, заявивши, що подібний крок був зроблений у 1998 році, коли Німеччина повинна була прийняти рішення щодо війни в колишній Югославії.
"Це рідкісне явище, коли парламент скликається знову - але це не було б першим випадком, коли це сталося", - сказав Шольц.
Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН" отримала найкращий результат в історії.
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