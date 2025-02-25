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Кремль заперечив Трампу, який сказав про згоду Путіна на європейських миротворців в Україні
13:35 25.02.2025 |
У Кремлі заявили, що їм нічого додати до вже сказаного главою МЗС Сергєєм Лавровим щодо потенційної миротворчої місії європейських держав в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ТАСС.
Речника Кремля Дмитрія Пєскова попросили прокоментувати заяви президента США Дональда Трампа, що кремлівський диктатор Владімір Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного "припинення вогню".
"Тут щодо цього є позиція, яку висловлював міністр закордонних справ Росії Лавров. Мені до цього додати нічого і нічого прокоментувати", - сказав представник Кремля.
Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
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