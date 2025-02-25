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Путін пропонує продавати США рідкісноземельні мінерали, в тому числі з окупованої України
12:58 25.02.2025 |
У понеділок увечері глава Кремля Владімір Путін запропонував продавати російські рідкісноземельні мінерали США - в тому числі з окупованих Росією територій України.
Як пише "Європейська правда", про це Путін сказав в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, його цитує російське агентство "Интерфакс".
Путін заявив, що РФ готова працювати з її партнерами, в тому числі з американськими компаніями, у сфері рідкісноземельних металів.
"У нас, безумовно, на порядок, я хочу на цьому наголосити, на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні", - сказав господар Кремля після наради, присвяченої розвитку видобутку рідкісноземельних металів у РФ.
Він заявив, що Росія "є одним із безумовних лідерів за запасами цих рідкісних і рідкісноземельних металів".
"Ми із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими", - сказав Путін.
Він додав, що Росія готова відновити поставки алюмінію в США, продаючи 2 млн тонн, та повідомив, що компанії Росії та США сьогодні обговорюють спільні проєкти.
Крім того, Путін заявив, що потенційні угоди про розвідку рідкісноземельних металів можуть бути поширені на родовища на окуповані Росією території на сході України, передає агентство "РИА Новости".
Раніше в понеділок Трамп заявив журналістам у Вашингтоні, що відбудуться "великі угоди з економічного розвитку з Росією". Протягом двох годин після заяви президента США Путін провів неоголошену зустріч зі своїми міністрами та економічними радниками, присвячену рідкісноземельним металам.
За даними Геологічної служби США, Росія посідає п'яте місце у світі за запасами рідкісноземельних металів після Китаю, Бразилії, Індії та Австралії.
Трамп також заявив у понеділок, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.
Тим часом у Єврокомісії заявили, що ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних матеріалів.
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