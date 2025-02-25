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Євросоюз несподівано запропонував Україні власну угоду про надра
12:21 25.02.2025 |
Євроcоюз запропонував Україні власну "безпрограшну" угоду щодо видобутку важливих мінералів.
Про це заявив єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне, пише Politico.
За словами Сежурне, він особисто представив угоду українським чиновникам під час візиту до Києва 24 лютого - разом з керівницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, Україна може надати в рамках взаємовигідного партнерства", - сказав Сежурне.
При цьому він зауважив: "Додаткова цінність Європи полягає в тому, що ми ніколи не попросимо про угоду, яка не буде взаємовигідною".
Деталі угоди поки що не відомі.
Що відомо про надрову угоду України із США
Ідею про залучення США до розробки українських цінних мінералів вперше озвучив сам Зеленський у своєму плані восени 2024 року.
Проте США на чолі з Трампом начебто захотіли отримати практично всі українські сировинні ресурси та навіть контроль над портами.
На початку лютого Трамп заявив, що хоче отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу Україні. За його словами, українська "територія має величезну цінність з погляду рідкісноземельних металів".
"Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів", - заявляв Трамп.
12 лютого, під час візиту до української столиці міністра фінансів США Скотта Бессента, Україні представили проєкт угоди про партнерство, який передбачає інвестиції в корисні копалини. Володимир Зеленський заявив, що має намір його вивчити - і не підписувати одразу.
ЗМІ повідомляли, що на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський також відмовився підписати документ, згідно з яким США отримали б 50% власності на корисні копалини, зокрема графіт, уран, титан і літій.
Володимир Зеленський заявив, що документ поки що не готовий до підписання. "Я не дав згоди на підписання угоди, тому що вона ще не готова", - сказав він.
Пізніше українські чиновники заявили, що уряд продовжує перемовини щодо угоди з адміністрацією Трампа.
Видання Telegraph писало, що вимога Дональда Трампа щодо "відшкодування" 500 мільярдів доларів допомоги Україні виходить далеко за межі контролю США над корисними копалинами країни. Угода охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти та газу та інших ресурсів.
Видання назвало умови контракту "економічною колонізацією України з боку США", юридично закріплену на невизначений термін.
20 лютого видання Axios повідомило що адміністрація президента Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди щодо корисних копалин.
"В останньому зробили значні поліпшення, і він відповідає українському законодавству", - вказало джерело видання.
24 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанишина заявила, що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо "надрової" угоди.
Того ж дня Трамп вказав, що Вашингтон близький до підписання угоди, і воно може відбутися в Овальному кабінеті Білого дому вже наступного тижня - за участю Зеленського.
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