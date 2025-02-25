Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські інженери створили дрон-камікадзе з колесами-мінами

10:06 25.02.2025 |

Політика

Українські інженери створили дрон-камікадзе з колесами-мінами

 

Інженери 3-ї окремої штурмової бригади розробили дрон-камікадзе, в якому замість коліс використовуються протитанкові міни ТМ-62.

Відео зі стенда бригади на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 оприлюднило видання АрміяInform. Конструкція дрона передбачає три рами, всередині яких закріплені протитанкові міни.

За словами представника бригади, така конструкція дозволяє не лише використовувати доступний у бойових умовах боєприпас як рухомий елемент, а й компенсувати відсутність традиційних коліс. Водночас ходові характеристики пристрою дещо поступаються звичайним колісним платформам через меншу площу контакту з поверхнею.

Низький центр маси забезпечує дрону додаткову стійкість під час поворотів і подолання перешкод. Загалом, три такі «самохідні міни» здатні завдавати противнику значних втрат, знищувати техніку та руйнувати фортифікації.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7015
  0,1096
 0,26
EUR
 1
 43,6448
  0,1355
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,12 0,28 42,0004  0,07 0,17
EUR 43,4164  0,08 0,18 44,0950  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7000  0,15 0,36 41,7200  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес