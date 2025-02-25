Українські інженери створили дрон-камікадзе з колесами-мінами

Інженери 3-ї окремої штурмової бригади розробили дрон-камікадзе, в якому замість коліс використовуються протитанкові міни ТМ-62.

Відео зі стенда бригади на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 оприлюднило видання АрміяInform. Конструкція дрона передбачає три рами, всередині яких закріплені протитанкові міни.

За словами представника бригади, така конструкція дозволяє не лише використовувати доступний у бойових умовах боєприпас як рухомий елемент, а й компенсувати відсутність традиційних коліс. Водночас ходові характеристики пристрою дещо поступаються звичайним колісним платформам через меншу площу контакту з поверхнею.

Низький центр маси забезпечує дрону додаткову стійкість під час поворотів і подолання перешкод. Загалом, три такі «самохідні міни» здатні завдавати противнику значних втрат, знищувати техніку та руйнувати фортифікації.