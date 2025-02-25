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Президентка ЄК: зберігаючи темп Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року
09:05 25.02.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, зберігаючи набраний темп реформ Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року.
"Якщо Україна буде рухатися такими темпами, то вона потрапить до Європейського союзу навіть раніше 2030 року. Тож давайте працювати та темп зберігати", - сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та іноземних лідерів до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві у понеділок.
"Безумовно, вступ України буде важливою гарантією безпеки України у майбутньому... Ми вже прийняли рішення, що це буде інституційним циклом розширення на Україну, на Молдову, на країни західних Балкан, ми поки ще не знаємо стосовно Грузії. Це процес, що ґрунтується на досягненнях", - сказав президент Європейської ради Антоніу Кошта.
"Ми відзначаємо надзвичайний прогрес України. Україна пише новий довідник, як проводити реформи за часів війни", - наголосив він.
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