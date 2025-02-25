Путін «не відмовляється» від участі Європи в переговорах по припиненню війни з Україною

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що не виступає проти участі країн Європи у переговорах щодо припинення війни з Україною. При цьому глава Кремля припускає, що до укладання угоди ще далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час виступу на російському державному телебаченні Путін похвалив підхід президента США Дональда Трампа до війни РФ з Україною, який назвав "раціональним", а не "емоційним".

При цьому диктатор створив враження, що російсько-українська війна може закінчитися не так швидко, як хотів би американський лідер.

За словами Путіна, його телефонна розмова з президентом США, а також останні перемовини між делегаціями від Вашингтона та Москви в Ер-Ріяді торкалися питання розв'язання війни, але "це не обговорювалося детально".

"Ми тільки домовилися, що будемо до цього рухатися. І в цьому випадку, звичайно, ми не відмовляємося від участі європейських країн", - розповів глава Кремля в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Також Путін заявив, що Європа "не має нічого спільного" з переговорами в Саудівській Аравії, оскільки вони були зосереджені на "встановленні довіри" між Москвою та Вашингтоном, і що начебто саме це було ключовим.

"Для вирішення складних і досить гострих питань, наприклад, пов'язаних з Україною, і Росія, і США повинні зробити перший крок. У чому він полягає? Цей перший крок має бути присвячений підвищенню рівня довіри між двома державами", - розповів російський диктатор.

Також Путін заявив, що наступні кілька раундів переговорів і контактів на високому рівні будуть присвячені зміцненню цієї довіри, але коли переговори перейдуть до досягнення "врегулювання конфлікту" - тоді присутність європейських партнерів буде логічною.

"Потрібна їхня участь у переговорному процесі. Ми ніколи цього не відкидали, вели з ними постійні дискусії", - заявив глава Кремля.