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Макрон сподівається, що перемир'я у війні можливе у найближчі тижні
08:24 25.02.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон сподівається на можливість перемир'я у війні РФ проти України у найближчі тижні, але назвав його лише передумовою ля повноцінних переговорів про мир.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає "Європейська правда".
Ведучий запитав Макрона, чи поділяє він оцінку президента США Дональда Трампа про можливість завершення війни у найближчі тижні.
"Я сподіваюся. І думаю, кожен пам'ятає про всі втрати і те, через, що проходить український народ останні три роки і вони лише захищають свою територію і суверенітет", - сказав він.
На думку Макрона, прихід президента Дональда Трампа змінює правила гри, здатності США до стримування дають можливість взаємодії з Росією.
"Тому я гадаю, це (перемир'я) можливе в осяжному майбутньому", - сказав Макрон.
Однак у нього є певні застереження щодо швидкого замирення з Москвою.
"Мене турбує те, що ми повинні рухатися швидко і нам потрібне припинення вогню, яке можна оцінити і перевірити, а також повноцінні переговори".. - сказав Макрон.
Але, за словами Макрона, потрібно бути обережними, адже у 2014 році також було домовлено про припинення вогню з Росією, але щоразу Росія його порушувала.
Тому, за його словами, перемир'я потрібне для того, щоб подивитися, наскільки Росія віддана своїм обіцянкам.
Президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів з американським візаві Дональдом Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.
Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
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