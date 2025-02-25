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Війна в Україні може закінчитися «за кілька тижнів» - Трамп
23:42 24.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп відмовився називати Владіміра Путіна диктатором, заявивши, що "не використовує такі слова легковажно".
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".
Журналісти спитали у Трампа, чи назве він диктатором Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.
"Я не використовую такі слова легковажно", - відповів на це американський президент.
Він додав, що слід подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".
"Ми говоримо про Європу і говоримо про Україну, цю частину всієї тієї ситуації. Інша сторона також має багато підтримки... Гляньмо, як воно все вирішиться. Воно все може вирішитись", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.
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