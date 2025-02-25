Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Війна в Україні може закінчитися «за кілька тижнів» - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп відмовився називати Владіміра Путіна диктатором, заявивши, що "не використовує такі слова легковажно".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти спитали у Трампа, чи назве він диктатором Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.

"Я не використовую такі слова легковажно", - відповів на це американський президент.

Він додав, що слід подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".

"Ми говоримо про Європу і говоримо про Україну, цю частину всієї тієї ситуації. Інша сторона також має багато підтримки... Гляньмо, як воно все вирішиться. Воно все може вирішитись", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7015
  0,1096
 0,26
EUR
 1
 43,6448
  0,1355
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,02 41,9288  0,00 0,01
EUR 43,3375  0,02 0,05 44,0971  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7000  0,15 0,36 41,7200  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес