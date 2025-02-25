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Трамп готовий прийняти Зеленського «цього або наступного тижня» для угоди про надра
23:29 24.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого.
Трамп у розмові з журналістами допустив, що зустрінеться із Зеленським найближчим часом.
"По суті, він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду (про надра. - Ред.). Буде непогано. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в Овальному кабінеті", - додав він.
Американський президент додав, що Київ і Вашингтон "дуже близькі до остаточної угоди" про рідкісноземельні метали та "різні інші речі".
"І він (Зеленський. - Ред.) хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її Радою, або хто там має її затвердити, але я впевнений, що це станеться", - зазначив Трамп.
Раніше цього дня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".
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