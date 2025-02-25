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АНАЛІТИКА

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

 

Президент США Дональд Трамп розраховує швидко підписати угоду про українські критичні копалини. Про це він написав у соцмережі Truth Social за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я наголосив на важливості "Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи" між Сполученими Штатами та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро! Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу відшкодування десятків мільярдів доларів і військового обладнання, надісланого в Україну, а також допоможе економіці України розвиватися, коли ця жорстока війна добігає кінця", - написав Трамп.

Він додав, що веде перемовини з Путіним щодо майбутнього економічного співробітництва.

"У той же час я веду серйозні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни, а також щодо основних операцій з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією. Переговори проходять дуже добре", - стверджує він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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