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АНАЛІТИКА

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

14:46 24.02.2025 |

Політика

 

 

Верховної Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії в Україні (№13039).

Як повідомляє кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» , за постанову про підтримку демократії в Україні проголосовали всього 218 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку документа - ІФ-У) на пленарному засіданні парламенту у понеділок.

Автори проекту документа, який оприлюднено на сайті Верховної Ради, пропонували парламенту заявити, що вибори президента України будуть оголошені після забезпечення сталого і справедливого миру.

Як пояснив на брифінгу після засідання Верховної Ради голова парламентського комітету з питань зовнішньої политики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу»), «нічого катастрофічного не сталося у зв'язку з тим, що цей проект не набрав голосів».

За його словами, «навіть ті, хто не підтримав, вони, і опозиція в тому числі, вони чітко визнають легітимність і парламенту, легітимність президента». Він також нагадав, що ця легітимність неодноразово підтверджувалась у міжнародних документах.

У проект постанови (№13039), зокрема, йшлося про те, що " введений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України», і що «Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів», а «в умовах дії правового режиму воєнного стану» «президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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