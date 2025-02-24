Фінансові новини
- |
- 24.02.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України
13:41 24.02.2025 |
Фінляндія у межах фонду «Партнерство за сильну Україну» на 2025-2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті МЗС Фінляндії.
«24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною», - йдеться у заяві відомства.
Там наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.
«Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру», - заявив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
Допомога через фонд «Партнерство за сильну Україну» (PFRU) надходить від дев'яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.
Як пише Yle, президент Фінляндії Александер Стубб у понеділок прибув до Києва із візитом, приуроченим до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Стубб планує зустрітися, зокрема, із Президентом Володимиром Зеленським. Це другий візит фінського лідера до України на посаді президента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій
|Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента
|Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної
|Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
|Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України
|Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих з заморожених активів РФ
|Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Що в ньому
Бізнес
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
|DeepSeek надсилав дані користувачів із Південної Кореї китайській компанії ByteDance