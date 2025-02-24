Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України

Фінляндія у межах фонду «Партнерство за сильну Україну» на 2025-2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті МЗС Фінляндії.

«24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною», - йдеться у заяві відомства.

Там наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

«Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру», - заявив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Допомога через фонд «Партнерство за сильну Україну» (PFRU) надходить від дев'яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.

Як пише Yle, президент Фінляндії Александер Стубб у понеділок прибув до Києва із візитом, приуроченим до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Стубб планує зустрітися, зокрема, із Президентом Володимиром Зеленським. Це другий візит фінського лідера до України на посаді президента.