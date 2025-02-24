Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Що в ньому

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Його було оголошено 22 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала.

"Щоб зміцнити позиції України і посилити тиск на Росію, Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців", - написав він.

Крім того, за його словами, за першої ж можливості ця допомога буде доповнена "нашою власною продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро".

"Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", - констатував Міхал.

Допомога Україні від Естонії

Естонія постійно постачає Україні військову допомогу у війні проти РФ після масштабного вторгнення окупантів у країну.

Буквально в листопаді 2024 року в Естонії оголосили про новий пакет допомоги для України. Тоді повідомлялося, що Таллінн передасть Києву боєприпаси та іншу техніку.

Зазначимо, що попередні пакети допомоги від Естонії Україні включали, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці.

А також - артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, польові госпіталі тощо.