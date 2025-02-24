Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вибухи в Рязані: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ і говорять про пожежу

 

У ніч на 24 лютого росіяни скаржилися на вибухи в Рязані (РФ). Місцеві жителі стверджують, що невідомі дрони атакують НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, канал Baza писав приблизно о 2:58, що місцеві жителі чули кілька вибухів, у місті нібито працювало ППО. За попередніми даними, мета невідомих дронів полягала в атаці по нафтопереробному заводу.

Як стверджують росіяни, після кількох гучних звуків вибухів, у районі підприємства з'явився дим. Інші канали пишуть, що почалася пожежа на НПЗ. У соцмережах публікували низку кадрів, водночас зазначали, що підтвердити їхню автентичність поки що неможливо.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що на території підприємства в регіоні зафіксовано пожежу. За словами глави області, вона виникла у зв'язку з падінням «уламків» БпЛА. При цьому губернатор не уточнює, в якому саме населеному пункті загорілося підприємство.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5919
  0,1397
 0,33
EUR
 1
 43,5093
  0,0418
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,02 41,9288  0,00 0,01
EUR 43,3375  0,02 0,05 44,0971  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,55 1,32 41,0000  0,59 1,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес