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Вибухи в Рязані: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ і говорять про пожежу
09:09 24.02.2025 |
У ніч на 24 лютого росіяни скаржилися на вибухи в Рязані (РФ). Місцеві жителі стверджують, що невідомі дрони атакують НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, канал Baza писав приблизно о 2:58, що місцеві жителі чули кілька вибухів, у місті нібито працювало ППО. За попередніми даними, мета невідомих дронів полягала в атаці по нафтопереробному заводу.
Як стверджують росіяни, після кількох гучних звуків вибухів, у районі підприємства з'явився дим. Інші канали пишуть, що почалася пожежа на НПЗ. У соцмережах публікували низку кадрів, водночас зазначали, що підтвердити їхню автентичність поки що неможливо.
Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що на території підприємства в регіоні зафіксовано пожежу. За словами глави області, вона виникла у зв'язку з падінням «уламків» БпЛА. При цьому губернатор не уточнює, в якому саме населеному пункті загорілося підприємство.
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